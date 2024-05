Agrate Brianza: Fael Luce illumina il centro sportivo di Caivano insieme a Sport e Salute

Da Agrate una luce per Caivano. L’azienda Fael Luce Spa, dal 1965 specializzata nella realizzazione di sistemi professionali di illuminazione, è infatti partner della società dello stato Sport e Salute nel progetto Illumina Caivano, che ha previsto la riqualificazione strutturale, dell’ex centro sportivo Delphinia, tristemente balzato agli onori della cronaca lo scorso agosto.

Lunedì 20 maggio Luciano e Morena Parravicini, seconda generazione di Fael LUCE, hanno aperto le porte dell’azienda a Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute. Ad accogliere la delegazione della società oltre a tutta l’azienda anche le autorità locali tra cui il sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi.

Agrate: Fael Luce illumina Caivano e la visita di Mezzaroma

La visita ha incluso anche un tour del dipartimento tecnico e del settore ricerca e sviluppo, oltre che un’analisi dell’impianto di verniciatura. Gli ospiti hanno inoltre assistito alla partenza dei proiettori della serie NEXT, per l’illuminazione di ambienti sportivi indoor e outdoor, previsti nel calcolo illuminotecnico del progetto Illumina Caivano.

Agrate: Fael Luce illumina Caivano e le parole di Parravicini

“L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per evidenziare il ruolo cruciale della manifattura italiana nel panorama industriale internazionale – ha dichiarato Luciano Parravicini, Presidente di Fael Luce in un comunicato -. Da qui parte anche l’importante collaborazione con Sport e Salute S.p.A. di cui saremo partner nel virtuoso progetto Illumina Caivano. Il Governo, ha affidato a Sport e Salute S.p.A. il compito di dare “luce” all’impianto. Non potevamo che essere la luce al loro fianco per illuminare il futuro”. Per il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma “Fael Luce ha contribuito in maniera significativa e spontanea al processo di riqualificazione dell’impianto sportivo di Caivano – si legge nella nota di Fael -. È un’eccellenza nel campo dell’illuminazione, soprattutto nell’impiantistica sportiva, e fa del Made in Italy un suo punto di forza. Sport e Salute è grata e orgogliosa di aver percorso il cammino verso Caivano al fianco di Fael Luce”.