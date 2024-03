Addio a Leopoldo Pozzi, sostenne il restauro della basilica di Agliate e fondò il Museo di Biassono

Esperto conoscitore di storia locale, numismatico, uomo di grande cultura. Nella mattinata di lunedì, all’hospice di Giussano, dove era ricoverato da alcuni giorni, si è spento il caratese Leopoldo Pozzi, 83 anni, colonna portante del Gral ( di cui è sempre stato un attivo e meritorio sostenitore), il gruppo di ricerche archeostoriche del Lambro che, nel 1977, diede vita al Museo civico di Biassono in seguito ad importanti ritrovamenti archeologici avvenuti sul territorio.

Addio a Leopoldo Pozzi, aveva guidato anche la materna di Agliate

Era stato a lungo amministratore delegato della “Pozzi Leopoldo” di Barlassina, società succeduta alla “Leopoldo Pozzi” di Agliate, una realtà industriale nata nel 1885 e divenuta un’importante azienda meccano-tessile (la cui chiusura in città con successivo piano di recupero dell’area fu protagonista delle cronache dal 2009).

Tra le tante attività della sua vita, per dieci anni aveva guidato la scuola materna della frazione di Agliate “Don Luigi Colombo”. In passato iscritto alla Società Archeologica Comense, storico e grande conoscitore della Brianza, si era in particolare speso per il restauro della basilica dei Santi Pietro e Paolo nella frazione caratese e per lo studio dell’evoluzione del gioiello dell’arte romanica.

Addio a Leopoldo Pozzi, il ricordo del consiglio comunale di Carate Brianza

Martedì sera, il consiglio comunale di Carate lo ha voluto ricordare. Il sindaco, Luca Veggian ne ha tracciato un ritratto di uomo di spesso culturale che «alla guida dell’ asilo di Agliate per dieci anni, con grande passione, ha reso la scuola materna un fiore all’occhiello per la città e le frazioni, un grande caratese che molto si è speso per la basilica romanica di Agliate e per la diffusione della storia locale e della cultura».

Addio a Leopoldo Pozzi, il ricordo del Museo civico di Biassono

Questo il ricordo del Museo civico di Biassono: «Chiunque entrasse al museo anche per la prima volta, trovava in Poldo un entusiasta organizzatore, un padrone di casa accogliente e sempre impegnato ad organizzare nuovi eventi, nuove mostre, a valorizzare nuove acquisizioni. Senza di lui, che è venuto a mancare soltanto poche settimane dopo Marco Tremolada, la nostra associazione e il Museo non avrebbero potuto crescere ed affermarsi come una realtà importante della Brianza. Sarà molto dura fare a meno anche del suo insostituibile apporto e portare avanti la sua opera».

Addio a Leopoldo Pozzi, funerali ad Agliate

Pozzi lascia la moglie Gabriella e le figlie Elena e Clara. Funerali mercoledì 27 marzo alle ore 15 nella basilica di Agliate.