Come funziona la centrale di teleriscaldamento di Monza? Prenotazioni aperte per le visite guidate di Acinque

Teleriscaldamento: il gruppo Acinque propone visite guidate di un’ora alla centrale di Monza Nord. Appuntamento dalle 9 del mattino di sabato 14 settembre in via Grandi della Vittoria, zona ospedale, una delle sorgenti della rete del teleriscaldamento della città. “L’evento offre a tutta la popolazione l’opportunità di conoscere da vicino, spiegato dai tecnici dell’azienda, gli impianti che portano il calore nelle case dei monzesi” dicono dal Gruppo. Per partecipare occorre prenotarsi on line (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impianti-aperti-teleriscaldamento-di-monza-nord-976129508637?aff=oddtdtcreator).

A Monza teleriscaldamento presente dal 1999, Acinque: “Un modello di sostenibilità”

Il teleriscaldamento di Monza, servizio attivo nel capoluogo brianzolo da oltre 20 anni, nel 1999 l’inaugurazione della prima centrale di cogenerazione, è stato progressivamente potenziato ed efficientato a beneficio delle comunità locali e del territorio. Spiega la società: “è un modello di sostenibilità, che evita l’emissione in atmosfera di circa 3750 tonnellate di Co2 l’anno. La rete, che distribuisce acqua calda domestica e sanitaria per il riscaldamento, viene infatti alimentata da tre centrali di cogenerazione che producono simultaneamente energia termica ed elettrica, cui si aggiungono quelle installate presso lo stabilimento del gruppo alimentare Rovagnati e da BrianzAcque”.

Un servizio: “erogato attraverso una rete a doppia tubazione di circa 36 chilometri”. Il teleriscaldamento, specifica ancora Acinque: “è un esempio di energia pulita a chilometro zero, prodotta in loco, distribuita in sicurezza e senza necessità di manutenzione: gli impianti di riscaldamento domestici sono infatti serviti non da una caldaia bensì da un apparecchio scambiatore”.

Visite guidate alla centrale teleriscaldamento di Monza: “Open day mirati nelle aree dove operiamo”

“Il nostro Gruppo ha l’ambizione e la responsabilità di proporsi quale punto di riferimento, anche culturale, della transizione energetica. È un tema che investe tutti ed entra nella nostra quotidianità – hanno sottolineato la vicepresidente Annamaria Di Ruscio e il BU leader Giovanni Chighine –. Ecco perché è importante offrire l’occasione di conoscere da vicino le fonti dell’energia a disposizione dei cittadini, aprendo le porte dei nostri impianti industriali, attraverso open day mirati in ciascuna delle aree in cui operiamo che trasmettono un senso di condivisione per l’obiettivo comune e di appartenenza al territorio e ai valori dell’energia sostenibile”.