AAA, ricordi Gilera cercansi: l’appello del Registro Storico di Arcore

Ricordi Gilera cercansi: dal Registro Storico di Arcore arriva l’appello rivolto a tutti i suoi soci (e non) sparsi per la Brianza. In vista di un più ampio progetto, strettamente legato al programma di recupero dell’area dell’ex-hangar Bestetti, che prevede al suo interno la realizzazione di un polo di richiamo per la storica azienda motociclistica arcorese, l’associazione, che dal 1999 si occupa di custodire il patrimonio culturale del simbolo ultra centenario che Gilera costituisce sul territorio lombardo, è alla ricerca di nuovi-vecchi documenti e reperti fotografici targati Gilera.

AAA CERCANSI FOTO GILERA – Cena sociale novembre 2022

AAA, ricordi Gilera cercansi: “Molte persone potrebbero avere documenti per noi preziosi”

“Nel nostro archivio abbiamo già numerosi documenti e foto raccolti negli anni dagli ex-dipendenti. L’obiettivo, adesso, è quello di arricchire la raccolta del Registro Storico Gilera, proprio in vista di un progetto destinato a cristallizzare nel tempo la gloriosa storia della Gilera di Arcore – spiega Daniela Confalonieri – molte persone potrebbero avere a casa vecchi documenti legati alla storia della Gilera a cui danno poca importanza, ma che per noi sarebbero preziosissime per ampliare l’archivio. Siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione: dalle donazioni, alla custodia, alla semplice scansione dell’originale”.

AAA, ricordi Gilera cercansi: in previsione del progetto di museo all’ex hangar

Andando ad avere finalmente un posto fisico dove custodire e mostrare la storia della Gilera, il messaggio della direzione del Registro Storico a tutti i suoi soci e agli interessati vuole quindi essere quello di non esitare a contattarli, per collaborare insieme a un grande e prezioso progetto, tra passato, presente e futuro.