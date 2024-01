A Seveso Altopiano chiude dopo 96 anni il fiorista Sala Fernando & C.

Dopo 96 anni, affiliata alla Confartigianato sin dall’inaugurazione dell’associazione nel 1945, chiude la rivendita di piante e fiori dell’Altopiano, il fiorista Sala Fernando & C. L’annuncio arriva da Mariangela Sala, l’ultima erede di addirittura quattro generazioni di un’intera famiglia dedita al giardinaggio. La storia nasce all’inizio del secolo scorso: “Il mio bisnonno era fattore del conte Dho, sempre qua all’Altopiano – racconta – dopo di lui mio nonno e mio padre, tutti e due nati in Villa Dho, sono stati i giardinieri della tenuta. Poi hanno aperto il negozio dove ha cominciato a lavorare mia madre Rosalisa. Da loro l’attività è passata a me e l’ho condotta sino ai giorni nostri con l’aiuto costante di mia madre. Sono passati 96 anni dalla prima apertura, abbiamo anche alcuni documenti d’epoca che testimoniamo tutta l’attività, addirittura una fattura del 1937, un foglio di carta da conservare per sempre. E poi i premi, come ad esempio quello per i 70 anni di affiliazione all’associazione degli artigiani. Mio nonno è stato tra i primi ad aderire a Seveso quando l’hanno avviata nel 1945″.

A Seveso chiude lo storico fiorista: nessuno se la sente di proseguire l’attività

Il negozio si trova nella proprietà della famiglia in via Cacciatori delle Alpi, a pochi metri di distanza da Villa Dho, dimora simbolo dei conti di Seveso. Oggi però non c’è più nessuno che se la sente di proseguire con l’attività. “Mia figlia lavora a Milano, ha una carriera avviata e non è giusto che se ne privi. Io ho raggiunto la pensione a marzo, sono andata avanti per un po’, ho pensato anche al centenario dell’attività nel 2027, ma questo è un lavoro di sacrificio, occupa tutti i giorni della settimana, domeniche comprese, e assorbe tante energie. Penso che ora mi prenderò un po’ di tempo per scoprire cose nuove, con mia madre che, a 84 anni, ha dedicato praticamente tutta la vita ai fiori”.

A Seveso chiude la storica rivendita di fiori e piante: “Grazie ai nostri clienti”

La rivendita è stata per quasi un secolo un punto di riferimento per l’Altopiano e per tutta la città. “Penso ai miei clienti, quelli che lo sono da sempre e per i quali magari era una tradizione di famiglia acquistare qualche pianta o fiore da noi. A loro va il mio ed il nostro grande ringraziamento, mi rivolgo a tutti coloro che hanno condiviso anche solo una parte del viaggio con noi. Gli anni sono volati, ma è tempo di lasciarli andare, con un po’ di commozione, tantissima riconoscenza ed un grande orgoglio per la nostra attività di famiglia”.