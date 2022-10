“I nostri primi cento anni”. È la scritta (anonima) che rimanda al centenario dalla marcia su Roma, comparsa sul muro dietro al centro sportivo Nei, a Monza. Una scritta nera, con le date 28 ottobre 1922 e 28 ottobre 2022, e accanto tre fasci littori stilizzati, uno dei simboli della dittatura fascista.

«I cretini e i fascisti sono sempre pronti a celebrare le date oscure del nostro Paese», ha commentato l’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti.

Avvisato da alcuni cittadini, Lamperti ha immediatamente allertato gli uffici comunali chiedendo che si proceda quanto prima a coprire la scritta con una passata di vernice bianca.

A Monza la scritta per i 100 anni della marcia su Roma: “Non ignorare

«Provare nostalgia per quel vergognoso periodo storico significa augurarsi il ritorno alle stragi di massa di connazionali, libici, eritrei, ebrei, omosessuali, avversari politici e via dicendo», ha aggiunto Lamperti.

Una scritta realizzata giusto in tempo per essere vista nel giorno esatto in cui si ricorda la marcia su Roma che diede l’avvio alla dittatura di Benito Mussolini, a cui il re Vittorio Emanuele II diede l’incarico di formare il nuovo Governo proprio in seguito a quell’evento.

«Spezzo una lancia in favore degli autori di questa scritta – ha aggiunto l’assessore Lamperti – si tratta di persone probabilmente solo ignoranti, perché solo chi ignora cosa fu davvero il nazifascismo può scrivere certe bestemmie».