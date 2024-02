A Monza la prima “academy” per agenti di polizia locale

Un percorso di formazione di base per agenti di polizia locale, si tratta della prima edizione che si svolgerà a Monza, da marzo. Si tratta di una iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con ANCI Lombardia. Al corso parteciperanno 12 agenti del Comando di via Marsala della Polizia Locale di Monza e 28 provenienti da Comandi di tutta la Lombardia. I docenti del percorso sono formatori, docenti universitari, professionisti esperti, magistrati per le materie di diritto penale e procedura penale, comandanti, ufficiali e agenti di polizia locale – provenienti anche da Comandi esterni – “di comprovata esperienza nella formazione per la polizia locale” dice il Comune.

Ambrogio Moccia, assessore a Polizia locale, Protezione civile, Legalità e sicurezza, trasparenza e antimafia

A Monza il corso per agenti della polizia locale: tre moduli per 370 ore

Il corso sarà diviso in tre moduli per 370 ore totali. Il primo, “propedeutico al ruolo, per un totale di 167 ore di docenza” istruirà gli agenti sullo svolgimento delle funzioni per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, di polizia amministrativa, stradale, ambientale e giudiziaria. Prevista una parte teorica e un’altra pratica. Gli agenti saranno preparati anche ad affrontare il dialogo con i cittadini, specialmente in occasione di incidenti stradali con danni alle persone.

A Monza il corso per agenti della polizia locale in collaborazione con Anci Lombardia

ANCI Lombardia seguirà la parte relativa alle docenze: “attraverso gli incarichi e coprendo la parte di spesa relativa all’ingaggio dei docenti, pari a 27.244 euro sui 34.900 euro di spese totali per il primo modulo“ mentre il Comune di Monza offrirà come sede organizzativa del corso il Comando di Polizia locale di via Marsala, “coprendo la restante spesa di 7.656 euro che comprende gli interventi per i materiali, spese amministrative e per gli spazi di formazione”.

A Monza il corso per agenti della polizia locale, soddisfatto l’assessore comunale Moccia

“Siamo fieri di poter ospitare in città un’Academy – afferma l’Assessore Alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – dove gli agenti, grazie al prezioso contributo di ANCI Lombardia, saranno seguiti da professionisti di diversi campi che portano con sé la propria esperienza ed il proprio sapere. In questo modo offriamo al personale in forza a Monza la possibilità di formarsi in città, fungendo al contempo da importante appoggio ad altri territori della Lombardia”.

“La possibilità di erogare anche la formazione obbligatoria a favore dei nuovi Agenti di polizia locale è un’ulteriore e preziosa tessera di un mosaico più complessivo che la nostra Associazione sta convintamente realizzando in collaborazione con il Comune di Monza – osserva il Presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra – con l’obiettivo di offrire a tutti i Comuni lombardi opportunità di reclutamento del personale più snelle ed efficaci, curandone tutte le fasi a partire dalla selezione iniziale fino alla formazione dei neo-assunti”.