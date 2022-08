Cambiano le modalità per il ritiro dei rifiuti ingombranti a Seregno

Con l’inizio del mese di settembre, cambieranno le modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti sul territorio di Seregno da parte di Gelsia Ambiente. Il servizio continuerà ad essere gratuito per coloro che hanno compiuto 70 anni e per le persone disabili o invadile, mentre sarà richiesto un contributo nella misura del 15 per cento per i soggetti che non rientrano nelle categorie esentate. La finalità della novità è quella di soddisfare le esigenze della cittadinanza, che a ripetizione ha chiesto un aumento del numero dei ritiri ed un ritmo più serrato della calendarizzazione degli appuntamenti, garantendo al contempo una corretta gestione dei rifiuti di medie e grandi dimensioni ed un contrasto agli abbandoni irregolari.

Rifiuti ingombranti: le modalità per la prenotazione



Il nuovo servizio, che sarà disponibile da giovedì 1 settembre, sarà introdotto in prima battuta in via sperimentale ed entrerà quindi a regime successivamente, a fronte di un riscontro positivo. Le modalità di prenotazione per gli interessati non cambieranno: sarà sempre necessario compilare il modulo online o telefonare al numero verde gratuito 800/ 445964. In parallelo, il cittadino avrà comunque la possibilità di recarsi alla piattaforma ecologica di via Reggio, per conferire gli ingombranti a titolo gratuito.

Rifiuti ingombranti: i riferimenti per le informazioni



Per ulteriori informazioni, occorre chiamare il già citato numero verde, consultare il sito web www.gelsiambiente.it o la G-App di Gelsia Ambiente.