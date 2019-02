Volley: Monza torna alla vittoria in Superlega

Il Vero Volley torna alla vittoria. Nel recupero del terzo turno di ritorno di Superlega, Monza ritrova lo schiacciatore Oleg Plotnytskyi e anche la vittoria in campionato (3-0 con la Tonno Callipo Vibo Valentia) che mancava da un mese. Con interviste a coach Fabio Soli, al capitano Thomas Beretta, e allo schiacciatore Plotnytskyi che commenta: "Finalmente ora sto bene, sono al 100%, mi posso allenare come vorrei e dare tutto in partita. Con Vibo una vittoria importante per tutta la squadra".

Giulio Masperi

