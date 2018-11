Superlega: il Vero Volley Monza abbatte anche Ravenna - VIDEO

Vero Volley Monza, 3-1 a Ravenna e terza vittoria consecutiva. Nel quarto turno di Superlega maschile la squadra allenata da coach Fabio Soli vince con merito l’incontro casalingo con la Consar Ravenna; 3-1 il risultato finale per i brianzoli che mostrano un bel gioco corale corroborato da individualità importanti, come quella de centrale bulgaro Viktor Yosifov, votato mvp. Monza, che mai era partita così bene da quando milita in massima serie maschile, al momento in classifica occupa il terzo posto a pari punteggio con Trento e Civitanova. Con interviste a Yosifov, Thomas Beretta, Fabio Soli, e Silvia Caporotundo del gruppo di tifosi Vero Supporters. Domenica trasferta a Padova.



Stop invece per la Saugella sul campo di Busto Arsizio nella seconda giornata di Serie A1 femminile: ragazze sconfitte dalla Unet E-Work per 3-1 (23-25, 25-21, 25-22, 25-16).

Giulio Masperi

