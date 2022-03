Serie B, terza vittoria in fila per il Monza e miglior attacco: il commento di mister Stroppa

Terza vittoria consecutiva, quarta di fila fuori casa e miglior attacco del campionato per il Monza. Secco 0-3 in trasferta martedì sera e ritorno da Alessandria con la certezza di essere ancora in corsa per la Serie A. «Vittoria difficilissima contro una squadra arcigna, pericolosa a a campo aperto» ha analizzato mister Stroppa alla fine sottolineando le «componenti caratteriali» messe in campo. Ma «manca tanto alla fine al di là degli scontri diretti». Sabato alle 14 c’è il Crotone (ex squadra di Stroppa) all’U-Power Stadium.

LEGGI IL LIVE DELLA PARTITA Serie B: 0-3 e vetta a -1, in attesa di Pisa e Cremonese

Diego Marturano

Altri articoli