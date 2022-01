Calo donazioni, Avis chiede l'autosufficienza delle Regioni

La Variante Omicron non è solo più gentile e più contagiosa. In Italia ha avuto anche l'effetto di abbattere pesantemente il numero delle donazioni di sangue, in base alle esigenze e alle richieste di tante regioni d'Italia. Non è il caso della Lombardia, dove i donatori anche nel 2021 hanno fatto sì che fosse ancora una volta tra le tre regioni italiane con l’indice di donazione più alto, cioè il numero di donazioni sul totale dei donatori. E questo perchè perché il 54% della raccolta avviene negli ospedali e il 46% nei centri di raccolta.Però non è sufficiente e il presidente lombardo di Avis, Oscar Bianchi lancia l'allarme sulle regioni che in queste settimane stanno andando sotto stress per il fabbisogno giornaliero. Al quale contribuisce la Lombardia grazie appunto alla propria efficienza. Anzi nell'ultimo periodo l'Avis lombarda è riuscita a fornire aiuto alle altre Regioni tramite la rete sanitaria nazionale.