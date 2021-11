A Monza la presentazione della 28esima edizione del “Memorial Walter Fontana”

Per tutto il mese di dicembre, dal primo del mese fino alla vigilia di Natale, i bambini e i ragazzi lombardi in età fino ai 16 anni potranno sciare gratuitamente in tutti gli impianti della Lombardia, utilizzando lo skypass gratuito. Oltre ad usufruire del Free Skipass, potranno prendere lezioni dai maestri di sci ad un prezzo simbolico. Gli assessori regionali Lara Magoni a Turismo e Marketing territoriale e Alessandra Locatelli assessore alla Famiglia, hanno portato queste importanti iniziative di rilancio per il turismo lombardo, alla presentazione della 28esima edizione del Memorial Walter Fontana svolta giovedì mattina nella splendida cornice dello Sporting Club di Monza. Per la prima volta presente anche il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio.