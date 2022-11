Video Boxe: l’intervista a Lorusso premiato a Macherio

Mattinata istituzionale per il campione europeo dei pesi Gallo, Alessio Lorusso, che in municipio a Macherio ha incontrato il sindaco Mariarosa Redaelli nella cerimonia di consegna di una targa di ringraziamento. Lorusso è nativo di Macherio, oggi vive a Besana in Brianza con la fidanzata Federica e con i suoi amati cagnoloni, dai quali non si separa praticamente mai, se non durante le trasferte all’estero.

Boxe: prossimo appuntamento al PalaMeda

Dopo l’impresa del 14 ottobre alla Monza Arena, nella serata in cui Lorusso ha conquistato la corona dei pesi Gallo Ebu, anche la sua città di origine ha voluto tributargli il giusto ringraziamento. Prossimo appuntamento, l‘esibizione del PalaMeda il 19 novembre nel programma della serata “Taf, The Art of Fighting” e poi la difesa del titolo europeo oppure subito l’assalto al titolo mondiale.