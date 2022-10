Pugilato, Lorusso campione e non solo: Corbetta e il messaggio della Special Boxe

Continuano a esserci il consigliere leghista besanese Alessandro Corbetta e la Regione Lombardia tra i sostenitori di Alessio Lorusso, il pugile brianzolo che venerdì sera all’Arena di Monza si è laureato campione europeo dei Pesi Gallo. Anche per i messaggi che la serata monzese ha permesso di far passare.

Pugilato, Corbetta su Lorusso campione: “Ancora più bella per la vicinanza e il calore dei tifosi”

“Una vittoria spettacolare che corona mesi di sacrifici e impegno, resa ancora più bella dalla vicinanza e dal calore dei tifosi monzesi e brianzoli presenti all’Arena – ha commentato Corbetta, presente alla serata – Complimenti ad Alessio Lorusso, nuovo campione d’Europa, a tutto il suo team e un ringraziamento speciale al manager Claudio La Rosa per il grande lavoro fatto in questo periodo. La scelta di disputare l’incontro a Monza è stata azzeccata e questa vittoria può rappresentare un grande traino per il mondo del pugilato brianzolo e lombardo, forte di un’antica tradizione e capace ancora oggi di sfornare atleti del calibro di Lorusso”.

Alessandro Corbetta Alessio Lorusso

Pugilato, Corbetta: “È il momento che la Special Boxe venga riconosciuta”

E poi: “Come Regione Lombardia abbiamo fin da subito appoggiato l’evento. Siamo orgogliosi che un nostro concittadino lombardo abbia vinto un titolo così importante e saremo al fianco di Lorusso per sostenerlo nei prossimi traguardo. L’evento è stato importante anche per alcuni messaggi sociali lanciati, come ad esempio il match dimostrativo di Special Boxe con l’atleta Simone Dessì, a dimostrazione di quanto il pugilato sia una disciplina che può essere esercitata anche da atleti con disabilità. È arrivato il momento che la Special Boxe venga ufficialmente riconosciuta anche in Italia dagli enti sportivi competenti”.