Anche l’iridata di kickboxing Cristina Caruso al PalaMeda il 19 novembre

Nella seconda edizione di “The Art of Fighting”, manifestazione di kickboxing e pugilato prevista al PalaMeda di Meda sabato 19 novembre, che avrà il suo clou nel combattimento tra il campione mondiale medese dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti ed il portoghese Fredo Cordeiro e che vedrà impegnato anche il pugile brianzolo Alessio Lorusso, troverà spazio il match tra la campionessa del mondo di kickboxing Cristina Caruso e Chiara Giusti, che si affronteranno sulla distanza delle tre riprese con le regole dello stile K-1, con pugni, calci e ginocchiate. Per le due atlete, si tratterà di una rivincita, a 4 anni di distanza dalla prima sfida, risalente al 2018, che vide Caruso imporsi ai punti.

“The Art of Fighting”: chi è Cristina Caruso

Nella sua carriera professionistica, Cristina Caruso ha vinto titoli in diversi stili di kickboxing. Nello stile K-1 è diventata campionessa del mondo dei pesi medi (dai 62 ai 65 chilogrammi) della Wako-Pro. Nello stile full contact (pugni e calci al di sopra della cintura), è stata campionessa mondiale dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 chilogrammi) della Wako-Pro. Nel full contact ha conquistato anche il titolo europeo dei pesi medi della Wako-Pro. Negli sport da ring, vincere ai punti all’estero contro la star locale è molto difficile. Cristina Caruso è riuscita in questa impresa in manifestazioni di alto livello. In Polonia, il 29 settembre 2018, a Czestochowa, ha conquistato il titolo mondiale dei pesi medi Dsf dello stile K-1, superando la beniamina locale Roza Gumienna. In Romania, il 14 dicembre 2018 a Timisoara, nell’evento “Colosseum“, ha battuto la popolare Cristiana Stancu.

“The Art of Fighting”: già esauriti i posti a bordo ring

“The Art of Fighting” è una manifestazione organizzata da Edoardo Germani e Luca Cecchetti, che sarà condotta da Francesca Agnati e Valerio Lamanna, la voce degli sport da ring in Italia. I biglietti per i posti in tribuna sono in vendita a 30 euro l’uno su TicketOne, mentre quelli a bordo ring sono già esauriti.