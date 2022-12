Video Tram Milano-Limbiate: nuovo ordine del giorno per la riattivazione

Interviste a Ponti (Pd), Monti (Lega), De Rosa (M5S). Poco prima di Natale da Regione Lombardia arriva un nuovo segnale in favore della riattivazione della linea tramviaria Milano-Limbiate, sospesa per motivi di sicurezza nello scorso autunno. L’opposizione con il consigliere cesanese Gigi Ponti (Pd) ha proposto un ordine del giorno sulla realizzazione di un progetto per interventi minimali di messa in sicurezza della metrotranvia Milano-Limbiate. Per poi avviare un canale di discussione con il Governo per il progetto di riqualificazione della tratta. Il leghista Andrea Monti si è astenuto al voto, con l’invito però ad aprire un dialogo con il ministero anche avvalendosi dell’apertura fatta da Milano in funzione di lavori propedeutici a una riattivazione del servizio su rotaia. Anche il Movimento 5 Stelle è a favore dei tavoli di confronto per una linea che viene vista come fondamentale per il territorio.