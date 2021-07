Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: sgomberato il Foa Boccaccio di via Rosmini, all’interno trovate due persone In azione martedì 13 luglio agenti della polizia di Stato in collaborazione con altre forze di polizia territoriali e la polizia locale. Nei locali - riferiscono dalla Questura - sono state trovate due persone, un italiano trentenne e uno straniero di 50 anni.

In mattinata, il 13 luglio, agenti della Polizia di Stato della Questura di Monza e Brianza, con la collaborazione delle altre forze di polizia territoriali e della polizia locale di Monza, hanno eseguito uno sgombero del centro sociale Foa Boccaccio di via Rosmini 11. Nei locali - riferiscono dalla Questura - sono state trovate due persone, un italiano trentenne e uno straniero di 50 anni, che verranno deferite alla autorità giudiziaria per occupazione abusiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA