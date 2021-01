Agrate: incendio di una macchina parcheggiata in strada, pompieri in azione I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sabato pomeriggio per l’incendio di un’autovettura parcheggiata sulla strada. Nessuno è rimasto ferito

Macchina incendiata sulla strada sabato 30 gennaio nel pomeriggio, alle 17, ad Agrate Brianza, in Via delle Industrie 71. Per spegnere le fiamme divampate intorno all’ auto parcheggiata in strada. Nessun ferito. Sono intervenuti un’auto pompa serbatoio di Vimercate e le forze dell’ordine

