X Factor è a Monza, Cattelan: «Nella sfiga ci è andata bene, qui forse è meglio di prima» Cattelan e i giudici di X Factor a Monza martedì 22 ottobre per la presentazione ufficiale dei Live che da giovedì 24 andranno in onda su Sky dalla Candy Arena, diventata X Factor Dome.

«Be’, nella sfiga che ci è capitata, direi che ci è andata bene. Anzi, forse stiamo meglio di prima». A parlare è il conduttore di X Factor Alessandro Cattelan e il soggetto è la Candy Arena di Monza che, da martedì 22 ottobre, è ufficialmente l’X Factor Dome. Lì, da giovedì 24 ottobre, andranno in onda su Sky i live del talent show arrivato alla tredicesima edizione: in un palazzetto dello sport completamente trasformato in un grande, spettacolare studio televisivo e venue per tutte le puntate fino alla finale del 12 dicembre (al Forum di Milano).

Lì nella mattina di martedì i protagonisti hanno presentato l’ultima fase dello spettacolo che la produzione definisce «la più bella celebrazione della musica» oggi in Italia: una macchina da 3,5 milioni di spettatori per ogni serata che si moltiplicano per tutta la settimana in decine e decine di milioni di visualizzazioni su ogni canale, televisivo e digitale. «Quando abbiamo detto andiamo a Monza, non è stato facile» hanno spiegato gli organizzatori: «Ma non ci è stato detto no. Sky ha pensato che ce la potessimo fare» e così è stato.

La presentazione dei Live di X Factor a Monza

E allora eccoli: Alessandro Cattelan e i giudici - Mara Maionchi e Sfera, Samuel e Malika Ayane - seduti sulle poltrone che occuperanno a partire da giovedì di fronte ai 2mila posti a sedere disponibili per ogni live. A fianco gli ultimi concorrenti rimasti, sull’altro lato i tanti tecnici, professionisti e collaboratori della trasmissione. Una macchina da centinaia di persone che sono già al lavoro da settimane per portare Monza su Sky.

Monza X Factor 2019: Achille Lauro e Pilar Fogliati, volti del nuovo Extra Factor

Con loro anche Luna Melis, ex concorrente del talent show che condurrà X Factor Daily e poi Achille Lauro e Pilar Fogliati, ai quali è stato assegnato il compito di condurre Extra Factor ogni giovedì sera. Nella prima serata, il 24, due ospiti speciali: il cantante ed ex giudice Mika e Coez.«Siamo sicuri che assisteremo a un grandissimo show».

La Candy Arena trasformata in X Factor Dome

