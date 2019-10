X Factor 2019: chi sono i dodici concorrenti che arrivano ai live di Monza Sono arrivati a Berlino in venti, sbarcano a Monza dal 24 ottobre in dodici: ecco chi sono i concorrenti di X Factor 2019 che hanno passato le home visit e arrivano ai live di Monza.

Il dado è tratto: la serata delle home visit a Berlino ha stabilito chi sono i dodici concorrenti di X Factor che sbarcano a Monza alla Candy Arena per giocarsi nei live la vittoria del talent show musicale di Sky nel 2019. A decidere Sfera Ebbasta per le Under, Samuel dei Subsonica per i gruppi, Mara Maionchi gli over e Malika Ayane per gli Under. Con loro il conduttore Alessandro Cattelan. Ciascuno di loro ha scelto tra cinque concorrenti tre che saranno da giovedì 24 ottobre a Monza per giocarsi il passaggio fino alla finale (a Milano, dopo le puntante monzesi).

Malika Ayane ha scelto Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Davide Rossi dopo la prova live accompagnati da Axel Reinemer dei Jazzanova al Delphi, “una delle roccaforti del cinema muto, oggi un posto al centro della cultura del paese”. Sfera al Flux Bau ha preferito (nei live con Dardust), Giordana Petralia, Miriam Rouass (Maryam), Sofia Tornambene (Kimono). Mara Maionchi per gli Over ha scelto (su un ponte di Berlino, accompagnati dai magnifici Bamboo) Marco Saltari, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro. Samuel all’ SO36, “il locale storico che ha visto calcare le scene artisti del calibro di Bowei, Lou Reed e IggY Pop”, ha scelto tra i gruppi i Sierra, i Booda e i Seawards.

LEGGI come avere i biglietti per X Factor live

“Composte le squadre la gara può iniziare, il prossimo appuntamento è il 24 ottobre dall’X Factor Dome per il primo Live” ricorda la produzione: al via dal 18 ottobre X Factor Daily, il “diario di bordo” quotidiano che torna con un debutto in conduzione. A Luna Melis è affidato il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live.

© RIPRODUZIONE RISERVATA