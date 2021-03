“World water day photo contest” di Lions club Seregno Aid con il Gsa Africa La giornata mondiale dell’acqua è stata l’occasione per la premiazione del concorso internazionale “World water day-photo contest” promosso dal Lions club Seregno Aid con il Gsa Africa.

“Drought” (siccità) del britannico John Quintero, è l’immagine che si è aggiudicata la quinta edizione del concorso internazionale “World water day-photo contest” promosso dal Lions club Seregno Aid con il Gsa Africa, con la seguente motivazione: “Una bellissima composizione, un istante senza tempo in cui tutti è in equilibrio e in armonia, un istante che richiama l’umanità. Al centro c’è l’unico elemento di colore forte, il contenitore dell’acqua, di un giallo accesso che contrasta in maniera stridente con i colori pastello di tutti gli altri elementi, per evidenziare il bene più importante: l’acqua, che è vita”.

Al posto d’onore “Risking life for the thrust” dell’indiamo Pratik Chorge; terzo posto: “New danger ti life below water-Covid-19 wastes” del turco Sebnem Coskun.

Simon Moricz Sabjan con medicinal thermal bath s'è importo nella categoria Storytelling

Nello “storytelling” ha primeggiato l’ungherese Simon Moricz-Sabjan con “medicinal thermal bath”, con la seguente motivazione: “Il portfoglio riesce a mirare e cogliere l’obbiettivo fondamentale, quello di rendere il concorso contemporaneo, perché proprio quest’anno presenta il rapporto simbiotico tra la Terza età e l’acqua. Memoria, movimento, trasporto e riempimento. Il portfoglio non lascia dubbio sul fatto che noi dobbiamo continuare a prenderci cura di due cose fondamentali molto simili tra loro, gli anziani e l’acqua, perché alla fine sono la stessa cosa”.

Tra gli young ha vinto il siriano Mouneb Taim con water blockade in the refugee camps

Nella categoria “young” il premio è stato attribuito al siriano Mouneb Taim con l’opera “water blockade in the refugee camps”; tra gli “junior”, primo posto per Raffael Gunawan, indonesiano con “Fishing”; per la categoria riservata ai Lions, è stato premiato Carlo Cencini del “Bologna colli Augusto Murri” per la foto “Danakil desert”.

Il Lions Carlo Cencini del Bologna Colli con Danakil desert ha prevalso nella speciale categoria riservata ai soci Lions

La cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso internazionale “World water day photo contest” si è svolta in videoconferenza, nella giornata mondiale dell’acqua. La serata è stata introdotta da Francesco Viganò, presidente del Lions club Sregno Aid, seguito dal saluto di Roberto Simone, governatore Lions del distretto 108IB1, dal sindaco Alberto Rossi, dall’assessore alla cultura Federica Perelli, da Giovanni Benedetti, presidente del “Seregno Brianza” e di “acqua per la vita”, Roberto Isella, coordinatore del concorso e Maria Silva del Gsa Africa Seregno.

La serata è stata impreziosita dal concerto di pianoforte della giovane e talentuosa Monica Zhang, in un percorso ideato e narrato da Andrea Sarduelli, direttore artistico del concorso. Il tema della quinta edizione era “ Valuing water” (valore dell’acqua), era legato a quello ufficiale della giornata mondiale, istituita nel 1992 dalla Nazioni Unite.

Al concorso sono pervenute 1.400 immagini di 56 nazioni in rappresentanza di tutti i continenti. Le opere sono state suddivise in quattro categorie: foto singole a tema valore dell’acqua; categoria young(16-21 anni), junior (under16) e storytelling. Le migliori trenta fotografie e i tre migliori portfoglio formeranno una mostra itinerante del “wwd- photo contest”, che ha già una serie di richieste nelle principali città italiane e all’estero.

