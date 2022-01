Sovico, Silvia Panceri al Premio Dalla del Festival di Sanremo Silvia Panceri, 27 anni, ospite della quinta edizione del Premio Lucio Dalla nell’ambito del Festival di Sanremo 2022. La storia della professoressa che ha esordito sul palco a tre anni e ora ha ripreso la sua passione dopo anni di studio e lavoro in Europa.

A Sanremo c’è ancora un poco di Brianza. Ospite della quinta vetrina nazionale premio Lucio Dalla, inserito tra le diverse iniziative a corona del 71esimo festival della canzone italiana di Sanremo, c’è Silvia Panceri, 27 anni di Sovico, che è stata invitata a presentare il suo primo singolo “ Ora e per sempre”, un suo testo musicato dal brianzolo Dino Angelini.

Silvia Panceri, nata il 9 marzo del 1994, attualmente è docente di lingua francese alla scuola media Parini, con doppia laurea alla Statale di Milano, in lingue e letteratura straniera e in lingue europee ed extraeuropee, e diplomata al liceo linguistico Parini di Seregno: ma ha nel suo Dna la passione per il canto, tanto da essere stata notata e invitata al premio Dalla.

“Ho iniziato a cantare per gioco a 3 anni - ha spiegato - quando assistevo coi miei genitori ad una manifestazione e cercavano una bimba che volesse esibirsi. Mamma e papà mi hanno spinta a salire sul palco e da li è partito tutto. Avevo interpretato il motivo di Nek “Laura non c’è” che avevo ascoltato tante volte a casa. Crescendo ho preso lezioni di canto e partecipato a diversi concorsi. Ho lasciato questo mondo quando mi sono iscritto all’università”.

Anni trascorsi maggiormente all’estero nelle cui università si è sottoposta a quasi tutti gli esami. In Spagna ha effettuato la prima esperienza come docente insegnando la lingua italiana e così anche in Francia, ma soprattutto in Portogallo a Lisbona e Porto, nelle scuole dello Stato francese. E in Portogallo ha discusso una tesi a tema “Il bilinguismo dei bambini francofoni che parlano il portoghese”, ragazzi che studiano tutte le materie in francese tranne la lingua che deve essere quella portoghese. L’insegnamento all’estero le ha permesso anche di far conoscere la lingua italiana.

Silvia Panceri, oltre alla musica, ha sempre nutrito un grande interesse verso la recitazione e il mondo del teatro in generale, riuscendo a ricoprire ruoli da protagonista in diverse recite e manifestazioni a livello locale.

“Da quest’anno in Italia ho ripreso con entusiasmo il percorso interrotto anni fa – ma mai abbandonato ha detto - con l’obiettivo di riuscire a comunicare diversi messaggi tramite le canzoni, nella speranza di poter emozionare chi mi ascolta”.

Con l’etichetta discografica “Canto Libero” e prodotto Dino Angelini lo scorso mese di dicembre è uscito il suo primo singolo dal titolo “Ora e per sempre”, registrato anche in francese e in inglese. I tre brani sono disponibili sia su Cd e in tutte le piattaforme online.

Attualmente fa parte del format televisivo “Ai tempi del juke Box” e del programma “Il palco è tuo” condotto da Gatto Panceri, di cui è solo omonima, in onda sulle principali reti locali della Lombardia. Il 4 febbraio sarà ospite al premio Lucio Dalla a Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA