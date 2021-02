Ragazzi, chi è di scena? A Monza riapre la scuola di teatro del Binario 7 Porte di nuovo aperte per la scuola di teatro del Binario 7, a Monza, che da lunedì 15 torna a fare i corsi in presenza: si parte con quelli per bambini e adolescenti.

Gli spettacoli, ancora, no. Ma la scuola sì, quella può aprire - e ridare un po’ di fiato a una delle principali istituzioni culturali del territorio: lunedì 15 febbraio riapre la scuola di teatro del Binario 7, una “macchina” che negli anni è arrivata a superare i 700 allievi all’anno. La riapertura sarà affidata ai corsi per i bambini e gli adolescenti non maggiorenni.

Le lezioni - scrive il Binario 7 in una nota - si svolgeranno all’interno delle aule più grandi del polo di via Turati a Monza (dietro la stazione ferroviaria): insegnanti e allievi indosseranno la mascherina per l’intera durata delle lezioni. “Sarà riattivato il protocollo anti Covid-19 già sperimentato durante l’estate in occasione dei camp estivi. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e si concluderanno entro i termini stabiliti dal coprifuoco ancora in vigore. Al loro termine tutti gli spazi saranno sanificati”.

«Verificata la normativa in vigore e l’attuale andamento della pandemia - è il commento della direzione - Abbiamo deciso di tornare a offrire occasioni di crescita, di apprendimento e di socializzazione ai più giovani, che negli ultimi mesi tanto hanno sofferto per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria».

