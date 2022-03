Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Primo traguardo per “Color carne project”: il dizionario riscrive una definizione più inclusiva L’annuncio di Cristina Maurelli e Giuditta Rossi, autrici del progetto e co-founder di Bold Stories e ideatrici di Color carne project: il dizionario Devoto Oli ha fatto sapere che modificherà la definizione del concetto “color carne”.

A poco più di un mese dall’avvio della campagna di advocacy Color carne project, ideata e promossa da Cristina Maurelli e Giuditta Rossi, autrici del progetto e co-founder di Bold Stories, ecco la prima novità, che Maurelli definisce: “Un grande risultato”.

La nuova edizione del dizionario di italiano Devoto Oli ha fatto sapere che modificherà la definizione del concetto “color carne”. Attualmente la definizione di color carne riportata nel dizionario redatto da Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli è questa: “del colore rosa pallido simile a quello della pelle umana”.

«Ci hanno promesso che interverranno nella prossima edizione inserendo un’avvertenza per un uso consapevole del termine», spiega Giuditta Rossi.

Quindi non più solo l’idea della pelle intesa come “pelle bianca”, ma che raccolga nella definizione tutti i colori dell’incarnato umano.

Sono le stesse autrici del progetto ad annunciare l’intenzione anche di un altro dizionario (di cui però non svelano ancora il nome) di modificare a breve la medesima definizione.

«Sono risultati straordinari ottenuti in un solo mese, e questo grazie a tutti quelli che hanno creduto e sostenuto la nostra campagna: influencer, organizzazioni, associazioni, aziende, e poi stampa, radio e tv e perfino qualche media internazionale – spiegano le due promotrici del progetto - Noi continueremo a sfidare lo standard, a farci domande e se questo standard non ci corrisponde più ad agevolare il cambiamento».

Tutti gli aggiornamenti sul progetto e l’elenco delle aziende e dei brand che hanno già accolto la sfida sono disponibili sul sito colorcarne.it.

