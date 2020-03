Poesie ai tempi del coronovirus: cinque autori per il Cittadino Cinque poeti hanno accettato di scrivere componimenti per i lettori del Cittadino nei giorni del coronavirus: ecco i versi di Dome Bulfaro, Paolo Agrati, D’ario Woollover, Stefano K Di Modugno, Alessandro Sebastiano Porto.

Che cosa sono gli artisti se non le antenne di un’epoca? È per questo che il Cittadino in questi giorni difficili ha chiesto ad alcuni poeti del territorio se avessero e se avessero voglia di scrivere dei testi per i lettori. Hanno risposto all’appello alcuni dei migliori autori di queste stagioni: il giovane patriarca Dome Bulfaro, uno dei pionieri italiani di poetry slam, il pluripremiato Paolo Agrati, peraltro collaboratore del Cittadino, Stefano K Di Modugno e D’ario Woollander, tra l’altro protagonisti dell’X Factor letterario organizzato da Hemingway&co a Monza, Alessandro Sebastiano Porto, che l’ultima edizione l’ha vinta.

Dome Bulfaro ha fatto qualcosa di più: oltre alle poesie ha regalato al giornale anche i suoi aforismi “kintsugi” - quelli nelle immagini a fianco - ideati dal monzese riprendendo in scrittura gli stessi principi dell’arte ceramica giapponese del kintsugi. L’arte del kintsugi insegna a evidenziare le fratture, impreziosire e aggiungere valore all’oggetto rotto: la parola è composta da oro (kin) e la ricongiunzione (tsugi) dei pezzi. “Gli aforismi kintsugi aiutano a riparare da fuori ciò che si è rotto dentro - spiega Bulfaro - . Le cicatrici interiori che si creano nella ricongiunzione dei pezzi frantumati, creano nuove venature d’oro, diventano depositarie di saggezza”.



Nel nome dell’autore, un link alle loro pagine per scoprire il loro lavoro.

DOME BULFARO

Poesie per neutralizzare il Coronavirus

Ciò che non riesce il virus

può riuscire la paura.

Ti sei mai accorto

che siamo da sempre

distanti un virus?

*

— Ti amo, standoti lontano — mi dici.

E poi sento che mi baci, dietro

un cancello che non c’è.

Un aforisma kintsugi di Dome Bulfaro

*

Per togliere la “corona” al “virus”

devo togliermi la paura di vivere

devo dare fuoco a questo nido

di vecchi vestiti con troppi rametti

e dormire nudo nella cloaca della mia cenere.

*

avevamo dimenticato che ci salutiamo

perché la tua salute è la mia salute

perché siamo tutti in cordata s’una parete

anche quando camminiamo in piano.

*

L’unico spiraglio che fora il vetro

quando si è in quarantena a più di un metro,

senza che i corpi possano toccarsi

darsi una mano e i fuochi baciarsi,

è spingere il cuore sotto la porta

capire che anche se la vita è morta

un’altra ci tocca in gola risorta.

PAOLO AGRATI

Ora

In questo momento un cane sta morendo

e di sicuro anche un uomo. Sta partendo

un treno c’è un vecchio che sputa per terra.

In questo istante c’è qualcuno che ruba

uccide scopa riceve una carezza.

Una stella esplode un vulcano ribolle

un cuoco si scotta un artista compone

un tizio nel cesso si taglia le vene.

In questo momento si forma un diamante

una frana un temporale, una pioggia

incessante allaga una vallata un paese

una colonia di formiche. Un virus

Una malattia un cancro, un incidente

una galassia s’espande, in questo istante

un’onda un tradimento un animale ferito

una crepa in un sasso un mercante

di fiori che muore.

È questo l’istante. E questo, e questo.

D’ARIO WOOLLOVER

(la poesia contiene un acrostico, arte antica che prevede di nascondere nella prima lettera di ogni verso una lettera che, letta in veticale, forma una parola: ecco il perché delle maiuscole)

Santificare le feste, ma non ora

Troppo intenti a preservar il metro

Oscurati dal fiato cattivo e tetro

Privati del pubblico, che non lavora.

Costretti al silenzio, se non migliora

O divisi alla parola, dal vetro

Resta al sicuro, torniamo indietro

O prepara un abbraccio che innamora

Non si mettano i piombi al sorriso

Affrontare la paura da adulti

Vincerla ogni giorno è da eroi

Inganna questa tempesta di rasoi

Rispondi con saggezza a ’sti tumulti :

Uniti, a un metro, ma viso a viso,

Siamo noi, vivi, adesso, qui ed ora.

STEFANO K DI MODUGNO

La fobia perversa

intima alla solitudine

protetta da porte sprangate

drogata di notizie.

Fuggi ora e va per boschi

o stazioni deserte

io ti aspetterò lì.

ALESSANDRO SEBASTIANO PORTO

Vivo un comodo esilio,

mentre si tace là fuori.

Si ferma la strada; rallenta

là dentro il reparto un respiro:

piange sommesso un padre, un uomo,

un bambino, un medico in guerra,

il tempo che attende sospeso

in un pallido sonno. Sospira.

È la pace, fredda, del mondo.

