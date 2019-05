Musica, ecco la stagione live di Parco Tittoni 2019: a Desio arriva anche Carmen Consoli Torna il Parco Tittoni, il calendario di concerti più ricco della Brianza. Apertura venerdì 17 maggio con Edda, tra i nomi annunciati Carmen Consoli, Bandabardò, De Andrè 2.0, Hooverphonic, Modena City Ramblers, Sud Sound System, Ritmo Tribale. E anche Alexia e Eiffel 65.

A inizio anno se lo sarebbero augurato “elettrizzante quanto lo è stato il 2018”. E i primi nomi del Parco Tittoni 2019 a Desio hanno confermato le premesse: Edda, Bandabardò, De Andrè 2.0, Hooverphonic, Modena City Ramblers. E anche la cantantessa: Carmen Consoli. Un calendario “selvatico” che riparte il 17 maggio (un venerdì) e vola fino a metà settembre nel parco comunale della città.

Perché selvatico? Perché “la leggenda racconta di un uomo che vive al di fuori della civiltà, ritornato ad uno stato selvatico – dicono gli organizzatori - La cronaca odierna parla di alcuni avvistamenti nel Parco Comunale di Villa Tittoni. Che sia proprio l’Homo Selvatico Sappiamo che è timido ma un atto gentile lo intenerisce. A volte sente il bisogno di fraternizzare con gli uomini. Si starà già affezionando al Parco per essere il nostro guardiano e protettore?”.

Anche per l’ottava stagione non si tratterà solo di musica: ci saranno i concerti, ma anche feste a tema, cabaret e cinema all’aperto, festival e food festival. Organizzano Mondovisione e Arci Tambourine.

Il 17 maggio apertura affidata a Edda Rampoldi, uno degli artisti più sinceri dagli anni ’90 a oggi, definitivamente tornato una decina di anni fa dopo un lungo silenzio e uscito a gennaio con un singolo preludio dell’album dal titolo “Fru Fru”. Con lui i fiorentini Manitoba e gli archi dei Khora Quartet.

Il Parco Tittoni celebrerà anche carriere importanti. Il 31 maggio tocca alla Bandabardò, fresca di evento per i 25 anni live (e oltre 1.500 concerti). Una festa della musica e del ritmo capace ogni volta di ripetersi e rinnovarsi sull’onda di autentici inni come “Vento in faccia” o “BeppeAnna”. E proprio per una nuova versione di “attenziò, concentraziò, ritmo e vitalità”, di recente la Banda di Erriquez ha collaborato con l’altra grande ospite del calendario: Carmen Consoli, che l’ultima volta che è passata in Brianza si era fermata alla Villa reale di Monza nel 2010.

La cantantessa catanese torna il 21 giugno in una delle date estive del nuovo tour: un concerto del viaggio che si annuncia costruito “in base ad ogni singola location e atmosfera, con una band di strumenti elettrici con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) e batteria (Antonio Marra). Saranno concerti speciali”. Consoli è cantautrice e figura di riferimento del rock al femminile, artista eclettica sospesa sui tacchi “tra le emozioni dell’acustico e le amplificazioni del rock graffiante”.

Il 10 luglio in scena gli Hooverphonic, la band belga attiva dagli anni ’90 e diventata famosa con la canzone “Mad about you” (2000). Sono in arrivo con l’ultima versione della formazione che ha nel fondatore Alex Callier l’elemento di continuità. E si sono aggiunti il 5 luglio i Sud Sound System e il 12 luglio i Modena City Ramblers, per entrambi si tratta di un ritorno in Brianza. Il reggae salentino e il combat folk con cui si distinguono da più di vent’anni.

Tra gli appuntamenti il 19 maggio la serata De Andrè 2.0 nel ventennale della scomparsa del cantautore genovese: “Per ripercorrere insieme la carriera di questo cantautore straordinario. Un vero e proprio spettacolo in cui i brani dal vivo si mescoleranno a immagini e testi per sfociare in un’unica, grande poesia”.

E poi il 24 maggio un’altra band storica, i Vallanzaska (il genere si evince dal nome), in uscita il 10 maggio con un nuovo ep di inediti con apertura affidata all’artista di casa Zuin; Cristina D’Avena e Gem Boy (1 giugno) e la dance con Alexia (14 giugno con Megamix Party e poi Silent disco) e Eiffel 65 (22 giugno).

Il 13 luglio il Parco Tittoni ospita la 14esima edizione di Musica per Carlo, musicista desiano scomparso a 16 anni. Dopo due anni di pausa, lo ricordano cinque artisti della scena underground milanese: Thunder Brigade e Matteo Magni (Stage B), Presi Male, Wolf Theory e Ritmo Tribale (Stage A). Ricavato per l’Associazione Bianca Garavaglia.

