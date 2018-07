Musica, amanti dei Pink Floyd a rapporto: a Brugherio c’è Funky Dung 2018 È sempre l’amore per i Pink Floyd il motore di Funky Dung 2018, la seconda edizione del raduno di appassionati in programma per sabato 21 luglio al parco Increa di Brugherio.

È sempre l’amore per i Pink Floyd il motore di Funky Dung 2018, la seconda edizione del raduno di appassionati in programma per sabato 21 luglio al parco Increa di Brugherio. L’idea aveva cominciato a correre un anno fa sul gruppo facebook “Sei un vero floydiano se...” ed era diventata realtà con una bella giornata di musica e la partecipazione di oltre 200 persone arrivate da tutta Italia. Nel vero senso della parola perché nel 2017 si erano registrate presenze dalla Brianza ma anche da Pescara, Bologna, Pisa, Venezia, Torino. Ora tutto è pronto per ripetersi, sempre a ingresso libero e gratuito. E sempre “dagli appassionati della band per gli appassionati”.



Brugherio raduno Pink Floyd 2017

Il programma prevede nel pomeriggio jam session acustiche, meeting di fan dei Pink Floyd



Brugherio raduno Pink Floyd 2018

e delle carriere soliste dei suoi membri Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason.

E poi birra e cibo di tutti i tipi (anche senza glutine) fino al clou serale. “Un grande abbraccio e ritrovo di appassionati che culminerà con un concerto alle 21 di una super band creata per l’occasione, formata da strepitosi performers provenienti da alcuni dei migliori tributi floydiani in circolazione” annuncia l’ideatore Andrea Achilli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA