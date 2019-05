Morgan a The Voice of Italy

Morgan presenta a The Voice il nuovo singolo “Per Persempre” A The Voice of Italy la presentazione del nuovo singolo del cantautore di Monza: Morgan canta il singolo “Per Pesempre”.

Morgan presenta il suo ultimo brano a The Voice of Italy: è successo nella serata di giovedì 30 maggio e il video è stato poi pubblicato nella mattina del giorno successivo dallo stesso Morgan con alcune parole di spiegazione.

“Ieri ho cantato Per Persempre che farà da apripista alla pubblicazione del mio nuovo disco, anche se disco non è proprio la parola più adatta per definire questa cosa, forse è meglio chiamarlo ciclo, che comunque è sempre una cosa circolare ma allude più al tempo che a un oggetto materiale” ha scritto il cantautore monzese su Facebook.

“Prima di evitare ulteriori commenti fuori luogo: la canzone che è stata trasmessa ieri è basata su Time di Alan Parson di cui conserva la melodia, infatti può essere considerata una specie di cover anche se testo, arrangiamento e produzione sono stati realizzati da me. Però siccome ho letto alcuni commenti un po’ stonati, mi sa che è utile spiegare che ‘inedito’ significa ‘canzone non ancora pubblicata nel mercato discografico’ e non c’entra nulla con il diritto d’autore. Non è in contrasto il concetto di ‘cover’ che significa ‘interpretazione’, col concetto di ‘inedito’”.

Morgan ha scritto anche che il suo prossimo album sarà doppio e ne è prevista l’uscita il 28 giugno: conterrà 40 canzoni. Il testo di Per Persempre:

Vai

che il tempo non esiste

via

come il fiume

chissà se mai mi rivedrai

che tanto poi

Vai

che il tempo porta tutto

tutto via con sé

dentro il mare

Amore addio

e forse per per sempre

addio amore mio

che il tempo è per me

chissà e mai ti rivedrò

Qui sfuma la vita che

sognai

per i tuoi occhi

e un altro sì

e poi su per sempre

su per sempre

e mai più

è per sempre

Amici addio

eravate per per sempre

chissà se mai vi rivedrò

che il tempo poi va

e nella marea oramai

e poi su per sempre

più su per sempre

che mai più è per sempre

