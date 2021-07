Monza, torna “Non solo clown”: tre spettacoli, come prenotare

MONZA RASSEGNA ARTISTI DI PIAZZA NON SOLO CLOWN - foto d’archivio (Foto by Radaelli Fabrizio)

Torna quest’anno la rassegna “Non solo clown” dopo l’interruzione forzata dell’anno passato dovuta al blocco degli spettacoli in seguito alle restrizioni anti Covid. Il calendario 2021, inserito nel contenitore “Summer Monza” è stato, però, ridotto per seguire il quadro normativo in vigore per il contenimento della pandemia.

Tre le serate in programma: da venerdì 23 a domenica 25 nel “palcoscenico” di piazza Trento e Trieste. Ad aprire la tredicesima edizione della rassegna alle 21 di venerdì saranno gli argentini Cronopia con lo spettacolo “Maromas” e Mencho Sosa, “maghi” della giocoleria e il mimo giapponese Shinya Murayama con “Mamimu”.

Anche nelle successive serate saranno tre gli spettacoli che si susseguiranno sotto la direzione artistica di Impronte Creative ASDC. Sabato 24 saranno in scena Gemi, giocoliere equilibrista italiano; Davide Mariani con “Messere della brace” e la compagnia italo-francese Omphaloz con un’esibizione di clownerie e acrobatica aerea. Domenica 25 il clown italiano Brunitus intratterrà il pubblico con “C’era una volta”, spettacolo, clownerie e giocoleria. Dopo di lui il saltimbanco e giocoliere Claudio Madia. Concluderà in bellezza il varietà italo francese del Bosbocc Cabaret.

Tutti spettacoli che uniscono acrobazie, movimento e divertimento. Tra un’esibizione e l’altra vi saranno gag e improvvisazioni con il pubblico. L’accesso agli spettacoli è gratuito, ma è contingentato. Pertanto sarà necessario prenotarsi per tempo e mostrare all’ingresso il tagliando ricevuto (clicca qui)

