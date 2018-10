Monza mostra per mensa francescani (Foto by Chiara Pederzoli)

Monza: sold out la mostra benefica per la mensa francescana, raccolti 1.500 euro L’asta d’arte al Santuario delle Grazie per aiutare la mensa francescana è andata sold out: tra giovedì e sabato tute le opere in mostra sono state vendute e l’asta ha raccolto circa 1.500 euro. Non riaprirà nel weekend.

Tutto esaurito per il progetto della galleria Leo Galleries in collaborazione con Streetartpiu che giovedì scorso ha portato una cinquantina di artisti in mostra al Santuario delle Grazie Vecchie dei francescani di Monza: l’obiettivo era sostenere la mensa dei poveri dei frati e l’obiettivo è stato raggiunto. Tra giovedì e sabato tute le opere in mostra sono state vendute e l’asta ha raccolto circa 1.500 euro a favore degli impegni dei francescani. Il Cittadino era media partner: nel weekend la mostra non sarà aperta, essendo esaurite le opere. La mostra asta ha volutamente mischiato opere di autori affermati con esordienti e artisti non ancora accreditati dal panorama artistico. Tutti hanno avuto lo stesso trattamento: un prezzo di vendita base salvo volontari rialzi. Il successo è stato immediato - più di trenta opere vendute già giovedì all’apertura - e poi si concluso sabato in anticipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA