Mezzago, per il compleanno il Bloom si regala (anche) il ritorno al live Nel week-end del 15 e 16 maggio festa per i 34 anni con la presentazione di “The Bloom Files”, ricordando Filippo Scotti, pranzo e t-shirt celebrativa. Sabato 22 musica al vivo in presenza con il festival “Il gran ballo di inizio anno” e 5 band sul palco.

Trentaquattro candeline da spegnere assieme al Bloom di Mezzago prima di tornare a sentire le band sul palco. Il prossimo weekend (15,16 maggio) lo storico centro culturale di via Curiel festeggia il compleanno e per farlo nei migliori dei modi ha organizzato una serie di appuntamenti da condividere assieme ai propri affezionati ma anche per ricordare un amico che non c’è più.

Sabato 15 a partire dalle 10 del mattino si potrà collaborare a rendere più green la terrazza acquistando una pianta di peperoncino messe a disposizione dal Bloom e piantandola con le proprie mani.

Alle 17.30 si terrà invece la presentazione di “The Bloom Files” il volume pubblicato lo scorso inverno che ripercorre la storia del Bloom attraverso una ricca selezione di fotografie, manifesti e documenti d’archivio. Questo momento sarà dedicato alla memoria di Filippo Scotti socio fondatore della Cooperativa e programmatore musicale del Bloom dei primissimi anni, scomparso ad aprile.Parteciperanno alla presentazione Angelo Marchesi (autore del libro), Riccardo Biffi (curatore del progetto The Bloom Files) e Mario Ruggeri (giornalista di Rumore). Sia a pranzo che a cena sarà attiva la cucina (12:00-14:00 e 18:00-22:00).

Domenica invece si riprende a festeggiare a partire dalle 12 con il “Pranzo di compleanno” (prenotazione obbligatoria entro le 12 di venerdì 14 maggio scrivendo al 3277034745). Nel pomeriggio, alle 16, invece si terrà la presentazione della Tshirt celebrativa peri i 34 anni del Bloom e alle 17 un acoustic live set a cura di Marco Ziliani.

Il compleanno porta con sé anche altre buone notizie per gli amanti della musica dal vivo. Dopo tanti mesi di stop, sabato 22 maggio, il palco del Bloom tornerà a ospitare musica al vivo con il festival “Il gran ballo di inizio anno” organizzato da Tutto il nostro sangue e che verrà alternarsi 5 band - Frana, Il sistema di Mel, MUSCHIO, Bacon’s Chaos, Zheros - dalle 15 alle 19:30. In linea con le norme anti Covi-19 sarà possibile assistere al concerto solo da seduti.

