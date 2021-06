Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Magic Bus in marcia: suona nei quartieri verso il gran finale di Monza Visionaria Il Magic bus quest’anno tocca Sant’Albino, San Gerardo e San Biagio verso il gran finale di Monza Visionaria

Giro di boa per l’edizione 2021 di Monza Visionaria, la rassegna ideata da Musicamorfosi in collaborazione con il Comune di Monza e la media partnership del Cittadino. Dopo il “Teatrino ambulante” domenica in Villa reale, è la volta del Magic bus, che quest’anno tocca Sant’Albino, San Gerardo e San Biagio.

Si parte alle 18 di lunedì 21 giugno con “Oh when the saint (go marching in)” grazie a Bandakadabra e Giovanni Falzone. Fino alle 22.

Il 22 giugno è la volta di “Vita spericolata” con la coppia Giovanni Falzone e Nadio Marenco in un progetto dedicato alla canzone italiana a tutto jazz. Infine il 23 giugno, stessi orari, “I tromboni degli dei”: come quattro divinità del mondo antico - scrive Musicamorfosi - gli incredibili trombettisti del Quartetto di Brescia diffonderanno il suono del “Paradiso” per le vie al ritmo di un tango di Piazzolla e di Viva la Vida.

Tutti gli eventi sono gratuiti, si chiede una partecipazione responsabile, per evitare assembramenti. Le dirette sono sulla pagina facebook di MonzaVisionaria.

La conclusione di Monza Visionaria è il concerto per pianoforte che si terrà nella serata della patronale, il 24 giugno, in piazza Roma: si tratta di “Il pianoforte ben temperato” che avrà come protagonisti Silvia Cattaneo, Marie Kruttli e Alessandra Gelfini con Juan Rivero a quattro mani. Il concerto, con posti su prenotazione, è però già tutto esaurito.

