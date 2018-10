La regina Sissi a casa di Margherita: mostra alla Villa reale di Monza La regina Sissi ospite di Margherita di Savoia: in Villa reale a Monza la mostra di oggetti presonali della sovrana di Ungheria in occasione del 120 anni dalla scomparsa.

Proprio lei, Sissi, quella che per il resto del mondo ha il volto di Romy Schneider nel film del 1955: è la protagonista della mostra storica aperta lunedì primo ottobre negli appartamenti reali della Reggia di Monza, in un progetto realizzato con il contributo del Consolato di Ungheria di Milano e a cura del Museo del Castello Reale di Gödöllő.

L’occasione è il 120esimo anniversario della morta della regina di Ungheria (Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, al secolo) per il quale il governo ungherese ha ideato una serie di commemorazioni internazionali. Nella stanze che furono dei Savoia gli oggetti personali della sovrana (peraltro uccisa due anni prima di Umberto I per mano di un anarchico italiano) per rivivere “il dietro le quinte della quotidianità della vita regale”. «Sissi si presenterà anche come la “fashion influencer” della sua epoca - scrive il Consorzio Villa reale facendo riferimento a un ruolo che d’altra parte ha avuto anche in Italia Marrgherita di Savoia - che ha avuto un forte impatto sulla moda, sulle pettinature e sugli accessori del momento. Attraverso gli oggetti esposti e le installazioni multimediali il pubblico italiano avrà l’occasione di conoscere anche l’eccellente raccolta del Museo del Castello Regale di Gödöllő, che un tempo fu la residenza estiva della Regina Elisabetta».

La regina di Ungheria

«Sissi è una tra le prime grandi celebrità dell’età moderna - ha detto Piero Addis, direttore del Consorzio - Amata dal popolo, la sua fama e l’interesse per la sua figura sono vivi ancora oggi in tutto il mondo. Ricordare questa grande figura qui presso la Villa reale di Monza, che a sua volta ha ospitato le più importanti dinastie europee, sottolinea il nostro legame con le altre regge d’Europa».

«È un grande onore per me inaugurare questa mostra che ci dà l’opportunità di presentare il Castello di Gödöllő una metà turistica vicino a Budapest e la nostra amata regina Elisabetta - ha detto Jenő Csiszár, Console generale di Ungheria a Milano - Secondo le nostre speranze questa mostra realizzata in collaborazione con il Consorzio della Reggia di Monza sarà una prima tappa di una serie di eventi che presenteranno al meglio la nostra splendida Ungheria».

SISSI

Appartamenti Reali, Primo Piano Nobile

Reggia di Monza

Viale Brianza, 1 Monza

1 ottobre – 31 ottobre 2018

Da martedì a domenica: 10.00-19.00. La biglietteria chiude un’ora prima. Lunedì chiuso.

