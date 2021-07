“In tre sull’altalena” (e poi c’è lei): commedia d’autore al teatro Binario 7 di Monza La compagnia Teatro Binario 7 porta in scena “In tre sull’altalena”, nuova produzione monzese con Enrico Roveris, Greg Bonalumi, Alfredo Colina e Denise Brambillasca.

“Wittgenstein l’aveva detto: la filosofia è la lotta dell’uomo contro le ambiguità del linguaggio”. “Lasci perdere Witt... quello lì. Arrivi al dunque”. E il dunque è che c’è un mistero, un contesto assurdo, tre personaggi che non sanno dove sono o quasi e una donna delle pulizie, perché, chiosa il capitano, “può̀ essere una lavandaia intelligente”. Insomma: chissà. Che è poi tutto quello che si può dire se l’obiettivo è ridere e ridere, appunto, in modo intelligente.

È l’obiettivo che si è data la compagnia del Teatro Binario 7 di Monza allestendo per la stagione estiva “Tre sull’altalena”, il classico di Luigi Lunari che viene interpretanto da Gregory Bonalumi, Denise Brambillasca, Alfredo Colina e Enrico Roveris (anche alla regia).

L’appuntamento è nel teatro di via Turati 8 a Monza venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio, sempre alle 20 e sempre a 12 euro per l’ingresso.

«Arriviamo da un lungo periodo di chiusura: non potevamo che tornare subito sul palco - scrivono i protagonisti - . Per offrire una risposta al bisogno del pubblico, per far sentire la nostra presenza. Abbiamo deciso di buttarci a capofitto nel nostro mestiere, finalmente, portando in scena una commedia leggera. Ci siamo orientati sul testo più conosciuto di Luigi Lunari, che abbiamo adottato in maniera pressoché integrale con l’eccezione di alcuni tagli interni».

E allora il quadro: suona un allarme, scatta il coprifuoco perché il mondo sta combattendo la sua battaglia contro un virus - il testo è del 1994 (Lunari è milanesissimo, nato nel 1934 e morto nel 2019, drammaturgo, sceneggiatore e saggista). In una stanza, per caso, ci sono un commendatore pronto per un appuntamento galante, un capitano dell’esercito che crede di acquistare del materiale da guerra, un professore che intende ritirare le bozze del suo libro. Dove sono in realtà? Possono davvero aver sbagliato indirizzo tutti e tre? Il mistero che si infittisce all’apparizione di una donna delle pulizie. Ma sarà la soluzione? Le risposte in sala per tre giorni.

Il teatro consiglia l’acquisto dei biglietti online su binario7.org, per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi al teatro di via Turati 8 al numero 039.2027002 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

