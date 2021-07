“Il matrimonio era ieri”: amore, risate e satira al teatro Binario 7 di Monza Valentina Paiano dirige “Il matrimonio era ieri”, commedia che va in scena a Monza al Binario 7 da venerdì 16 a domenica 18 luglio per la rassegna estiva.

Un conto è scoprire di essere in ritardo di un giorno al proprio matrimonio. Un altro scoprire che è stato comunque celebrato. Tanto più che tutti i presenti alle nozze ti dicono, caro sposo, che è stato giusto così. Per non dire di un dettaglio: la sposa non c’è più.

Sono risate quelle che attendono il pubblico del teatro Binario 7 di Monza grazie alla commedia “Il matrimonio era ieri” di Giuseppe Della Misericordia, in cartellone per tre repliche da venerdì 16 luglio a domenica 18 in via Turati 8. Il cast è speciale: sono otto ex allievi storici della scuola teatrale monzese tornati sul loro palco per essere diretti da Valetina Paiano, una delle fondatrici del Binario 7. Eccoli: Cristina Cantori, Anna Cenci, Dario Marvulli, Nicolas Montemagno, Carlo Ortis, Matilde Perego, Maria Elena Santilli, Giovanna Stomeo, i protagonisti di una pièce che parte dal mostruoso, incredibile ritardo di Stefano al proprio matrimonio.

“ È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, invece fa una scoperta sconvolgente: il matrimonio è stato celebrato senza di lui” scrive il Binario 7. «Non appena lo sposo arriva, parla con tutti: la migliore amica della sposa, la madre, la sorella, il testimone, il prete e persino il figurante che è stato coinvolto per prendere il suo posto - spiega la regista Valentina Paiano - Ognuno di loro gli fornisce la propria versione dei fatti, spiegandogli perché sia stato giusto sposarsi così».

Si ride, tra satira e luoghi comuni da ribaltare perché “a volte guardare le cose al contrario è l’unico modo per capirle”. In scena venerdì e sabato alle 20, domenica alle 18, biglietti a 12 euro. Per informazioni e prenotazioni binario7.org, 039 2027002 e [email protected].

