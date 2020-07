Il docufilm di Monza Regale sul regicidio in onda su Rai Storia il 29 luglio La Rai ha acquistato i diritti del docufilm di Monza Regale sul regicidio di Umberto I: va in onda su Rai Storie in due repliche mercoledì 29 luglio, 120esimo anniversario dell’assassinio.

Un docufilm per raccontare le ultime ore di re Umberto I prima di essere colpito a morte da Gaetano Bresci, il 29 luglio di 120 anni fa. È il lavoro realizzato dal Comitato Monza Regale in occasione del 120° anniversario dell’assassinio del sovrano in città presentato nelle scorse settimane in centro: la novità è che la Rai ha deciso di acquistarne i diritti per un anno e la piccola fiction storica andrà in onda mercoledì 29 luglio su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre) alle 14.05 e alle 20.25. Le riprese sono state effettuate venerdì 26 e sabato 27 giugno dall’agenzia Pixcube di Lecco nei luoghi strettamente legati alla memoria del re: villa e giardini reali, ospedale vecchio e cappella espiatoria.

Una ventina gli attori che si sono alternati nelle scene indossando abiti d’epoca forniti da alcuni collezionisti tra cui i brianzoli Roberto Gobetti e Vincenzo Panza. D’antan anche le carrozze concesse dalla tenuta La Lodovica. «Il nostro intento - ha spiegato Bruno Santamaria, consigliere del comitato - è stato duplice: rievocare un fatto storico sottolineando il legame che Monza ha sempre avuto con re e regine e dare un contributo alla nostra città per valorizzarla. Il nostro è un impegno puramente civico, in supporto alle istituzioni, ricostruendo un episodio che ha contribuito a cambiare la storia dell’Italia».

Due le versioni del docufilm curate da Saul Ripamonti e sceneggiato da Ettore Radice: una breve e di immediata fruizione da diffondere attraverso i canali social e un’altra più lunga (una ventina di minuti) che sarà messa a disposizione della città da conservarlo come documento storico. Per un anno, sarà messo in onda dalla Rai, anche su altri canali tematici.

