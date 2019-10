Halloween: dolcetto o scherzetto a Monza e in Brianza Dolcetto o scherzetto, in maschera a tutte le età: sono diversi gli eventi dedicati ad Halloween a Monza e Brianza.

Dolcetto o scherzetto, in maschera a tutte le età: sono diversi gli eventi dedicati ad Halloween a Monza e Brianza.

Al parco di Monza in Cascina Mulini Asciutti il Creda organizza per la serata del 31 ottobre “Mulini stregati e boschi incantati”: dalle 20.30 alle 23 per ragazzi e ragazze temerari dai 7 ai 12 anni con rompicapi e passeggiate notturne. A cascina Costa Alta con la cooperativa Meta serata e cena da brivido (dalle 20.30 alle 23, euro 15) per bambini dai 6 ai 13 anni.

Alla Cascina San Fedele alle 19 Halloween Party con percorso da brivido e dj set, a cura di Cooperativa Diapason e Mw Radio e per i più piccoli, truccabimbi e “dolcetto o scherzetto?”. L’iniziativa rientra nel Progetto “Giovani protagonisti” del Comune di Monza. Prenotazione obbligatoria, 15 euro (prima consumazione e buffet inclusi, per iscrizioni: www.ilsaltoasd.it)

Al Centro Civico Sant’Albino (via Mameli 6) Halloween da brividi con una festa per tutti i bambini. In programma Sculture di palloncini con Greta e Jihane (ore 17), Piccola mostra: La Storia di Halloween, sfilata in maschera per le vie (ore 17.30 fino alle 18 con arrivo all’oratorio Beata Chiara Luce Badano), ore 18.15 Spettacolo di magia da brividi (ore 18.15), Dolcetto o scherzetto con distribuzione caramelle (ore 19). La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

it

E poi la Brianza. A Meda quarantadue vetrine si illuminano dalle 16.30 alle 19.30: i commercianti che aderiranno all’iniziativa (elenco sul sito del Comune) attenderanno «mostruosi clienti» e cercheranno di «addolcirli» con caramelle, cioccolata e leccornie. Alle 20.30 in piazza Mercanti ci sarà una grande festa con giochi, maghi e truccabimbi. I più piccoli possono anche inviare le foto delle loro maschere: gli scatti più «paurosi» saranno pubblicati sulla pagina facebook di Cavour in piazza.

A Cesano Maderno, dalle 17 in poi, piazza Esedra ospita la festa di Halloween: saranno presenti hobbysti, truccabimbi, dolci, birra artigianale e street food.

A Solaro festa da paura alla scuola Don Milani. Alla palestra della scuola del Brollo gli Amici del Villaggio in collaborazione con Olidance aprono la festa dalle 20. Per i più coraggiosi sarà organizzata una passeggiata con ritrovo in via Fornace alle 19.30 e camminata in pista ciclabile per attraversare il Bosco degli spettri. Giochi, balli, dolcetti e scherzetti per tutti.

A Bovisio Masciago l’assessorato alla Cultura propone una serata di mostruoso divertimento con giochi e animazione per “Halloween in biblioteca”. Giovedì 31 ottobre dalle 19.45 tutti in costume nella biblioteca civica di via Cantù, che ospita un’iniziativa pensata per bambini che hanno tra i 6 e gli 8 anni. Iscrizione obbligatoria.

Festa in biblioteca anche a Lentate sul Seveso. Alle 17 alla biblioteca di via Monte Santo a Camnago l’assessorato alla cultura organizza letture animate per bambini a cura degli amici della biblioteca. L’ingresso è gratuito, ma bisogna presentarsi rigorosamente in maschera. Arricchiranno il pomeriggio un trucca bimbi spaventoso e la merenda offerta da McDonald’s.

La notte di Halloween non ci sarà spazio per uno spillo all’Auditorium Tilane di Paderno Dugnano. È già tutto esaurito da giorni lo spettacolo “Il mio amico Mostro” della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò che nel pomeriggio del 31 ottobre invita tutti i bambini padernesi dai 3 ai 9 anni, con ingresso alle 16.30 e inizio spettacolo in programma alle 17.30. Per chi è rimasto senza posto, c’è ancora una possibilità legata ai rinunciatari dell’ultima ora, telefonando allo 02 91004 505/507 in orario d’ufficio. Altrimenti è possibile presentarsi direttamente all’auditorium di piazza Divina Commedia pochi minuti prima dell’inizio.

A Veduggio con Colzano La vera storia di Halloween è a cura dell’assessorato alla Cultura, in collaborazione con “Les Folies”: un pomeriggio in maschera alla scoperta della cultura celtica e dei suoi misteriosi rituali. Inizio alle 17 e chiusura con merenda. Partecipazione gratuita su iscrizione. Verrà premiata la maschera più grottesca.

A Nova Milanese, Nova Libera Accademia di Pittura organizza per i bambini “Una notte al Museo” per un Halloween party all’insegna dell’arte andato sold out in poche ore («Anzi abbiamo anche dovuto aumentare i posti disponibili, primo segnale che è stato apprezzato», ha raccontato Nicole Casal, coordinatrice area bambini e ragazzi affiancata da Laura Ricucci). Info alla sede in piazza De Amicis.

Ad Agrate Brianza Naca e Sempre Giovani portano in piazza la merenda nel pomeriggio del 31 ottobre dalle 16.30. L’associazione commercianti di Agrate e il centro anziani saranno presenti nella piazza Sant’Eusebio e nel centro storico per la festa secondo lo slogan “Dolcetto o scherzetto”. « Noi siamo pronti e voi?» ha fatto sapere il sodalizio dei negozianti guidato da Flavio Galbiati e Sarah Sguersini. Nel pomeriggio più “pauroso” dell’anno non mancheranno i piccoli travestiti da streghe, mostri o altri personaggi che invaderanno lo spiazzo davanti alla chiesa parrocchiale.

È Ruginello a fare “dolcetto e scherzetto” a Vimercate, organizzando per la serata più paurosa dell’anno la festa di Ruginelloween. Un’interpretazione vimercatese di Halloween che dà appuntamento a tutti i bambini giovedì 31 ottobre a partire dalle 18 al parco di don Pietro Lualdi dove fino alle 22 ci saranno dolci e street food, animazioni con trucca bimbi, il giro per le abitazioni per “dolcetto o scherzetto” e dopo le 20.30 una festa con musica e regali. L’evento è organizzato dagli Amici di Ruginello, è gratuito con iscrizione obbligatoria dal sito dell’associazione, mentre le attività sono pensate bambini da 3 a 12 anni. La festa è confermata anche in caso di maltempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA