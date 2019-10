Fotografate il foliage d’autunno del parco di Monza e partecipate al concorso Instagram del Consorzio Il Consorzio villa reale organizza il primo Instagram Photo Contest per immortalare (e far conoscere) il foliage del parco di Monza. Come partecipare.

Al parco di Monza è tempo dello spettacolo del foliage, con i colori caldi delle foglie d’autunno ormai pronte a incantare i visitatori. Per l’occasione il Consorzio ha deciso di lanciare il suo primo Instagram Photo Contest: un concorso fotografico social aperto a tutti che ha lo scopo di «valorizzare e promuovere il fenomeno che trasforma gli angoli del complesso monumentale Reggia di Monza in veri e propri paesaggi fiabeschi - scrivono da cascina Fontana - Celebri sono il Rondò dei Tulipiferi giallo oro o la Cattedrale di Tigli e il viale di Liquidambar rosso fuoco».

Scarpe comode, fotocamera alla mano e tanta voglia di scoprire: non serve altro, aggiungono dal Consorzio, per partecipare all’iniziativa. Fotografi professionisti e appassionati hanno tempo fino al 17 novembre per caricare gli scatti sul proprio profilo Instagram: non ci sono limiti al numero di foto che gli utenti possono pubblicare, a patto di seguire il profilo della @reggiadimonza e di usare gli hashtag #reggiadimonza e #foliageinreggia.

In palio premi per le foto ritenute migliori dalla commissione giudicatrice (interna all’ente) che selezionerà «le tre migliori immagini per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, creatività e capacità di catturare il sentimento o l’emozione del foliage», precisano: al primo classificato due ingressi gratuiti per visitare gli appartamenti reali, al secondo un volume dedicato alla Reggia e al terzo un plaid del merchandising della Reggia. Per aiutare i fotoamotori, il Consorzio ha pubblicato sul suo sito (reggiadimonza.it), oltre al regolamento completo del concorso, una mappa interattiva che indica gli angoli più suggestivi: è già stata visualizzata più di 45mila volte.

LA MAPPA INTERATTIVA

