Elisa a Vimercate sabato 27 ottobre per presentare “Diari aperti” Set acustico della cantante triestina a Vimercate, alla Mondadori delle Torri bianche, per presentare il nuovo album “Diari aperti”: succede sabato 27 ottobre, il giorno dopo l’uscita.

Il nuovo album esce venerdì 26 ottobre e lei sarà in carne e ossa e musica alle Torri bianche di Vimercate il giorno dopo, sabato 27, per presentarlo in un set acustico: è Elisa (Elisa Toffoli), la cantante triestina che si prepara a incontrare i suoi fan alla libreria Mondadori del centro commerciale dalle 17. Il disco si intitola “Diari aperti” e arriva a due anni di distanza da “On”, l’ultimo album in studio prima di quello in uscita. La cantante si esibirà in una session acustica dal vivo. Per partecipare è necessario acquistare il disco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA