Ecco il testo di “Sincero”, la canzone di Morgan e Bugo a Sanremo 2020 Conto alla rovescia per Morgan e Bugo in gara a Sanremo 2020 con il brano “Sincero”: martedì 4 o mercoledì 5 febbraio l’esordio. Ecco il testo della canzone.

Si chiama “Sincero” il brano che Morgan e Bugo portano sul palco di Sanremo nell’edizione che inizia martedì 4 febbraio per terminare sabato 8. Per ora esiste solo la scaletta sommaria delle serate del Festival della canzone italiana: non è ancora ufficiale quindi se i due artisti dell’etichetta Mescal esordiranno martedì o mercoledì.

Comunque: martedì sono previste le esibizione di metà dei big, quindi dodici, oltre a quattro delle nuove proposte, due delle quali saranno eliminate. Mercoledì il copione è lo stesso. Giovedì la serata delle cover con l’interpretazione di un brano storico di Sanremo. Venerdì la serata si apre con le quattro nuove proposte rimaste, due andranno in finale nella seconda metà della serata. Sabato tutti i big sul palco per la finalissima. Questo il brano di Morgan e Bugo.

SINCERO

di A. Bonomo - M. Castoldi - C. Bugatti - A. Bonomo - S. Bertolotti

Ed. Edizioni Curci/Tetoyoshi Music Italia

Milano - Nizza Monferrato (AT)

Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tatoo, esprimi opinioni

E anche se affoghi rispondi sempre

“Tutto alla grande”

Però di te m’importa veramente

Aldilà di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Non ti piace

