Cinema d’estate, un drive-in all’autodromo di Monza: biglietto a 10 euro (e solidale) L’area Paddock2 dell’autodromo di Monza è pronta a diventare un gigantesco drive in per vedere i film dall’auto (e aiutare una cassa a sostegno delle piccole imprese in difficoltà). Non si sovrapporrà con il cinema sotto le stelle in Villa reale.

L’area Paddock2 dell’autodromo di Monza è pronta a diventare un gigantesco drive in. È l’idea per l’estate a cui sta lavorando l’assessore alla cultura Massimiliano Longo insieme ai responsabili del tempio della velocità. L’icona pop della cultura americana torna alla ribalta in questa Fase 2 perché permette di godere di un film su maxi schermo comodamente seduti sulla propria auto. Dieci euro il prezzo per auto di cui la metà versata all’autodromo e il resto per una cassa a sostegno delle piccole imprese in difficoltà. La programmazione è prevista dalla metà di giugno ai primi di agosto con titoli che non si sovrappongono all’arena estiva di Villa Reale e possibilità di cenare in auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA