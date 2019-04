Cinema: anche a Lissone l’anteprima di “Avengers: Endgame”, maratona Avengers all’Uci Cinemas Per gli appassionati delle avventure della Marvel la data da segnare sul calendario è il 23 aprile. Negli Uci Cinemaqs è in arrivo la maratona dedicata agli Avengers con l’anteprima del nuovo film “Avengers: Endgame” (nei cinema dal 24 aprile) e la proiezione di Avengers: Infinity War (2018).

L’evento è in programma anche a Lissone e in altre 48 multisale del circuito Uci Cinemas. Con l’acquisto di un biglietto i fan potranno assistere dalle 21.10 al primo film e alle 00.01 all’anteprima della novità Avengers: Endgame. Per tutti i partecipanti alla maratona in regalo la locandina del film e ai primi 10mila che acquisteranno online e registreranno sul sito avengersendgame.ucicinemas.it il biglietto di Avengers: Endgame in omaggio un portachiavi.

Entrambi distribuiti da The Walt Disney Company Italia e diretti da Anthony e Joe Russo.

Avengers: Infinity War riunisce tutti i supereroi Marvel con un cast che comprende Robert Downey Jr., nel ruolo di Tony Stark/Iron Man, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk, Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers/Captain America, Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera, Don Cheadle nel ruolo del Colonnello James Rhodes/War Machine, Benedict Cumberbatch nel ruolo del Dottor Strange, Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Chadwick Boseman nel ruolo di T’Challa/Black Panther, Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, Paul Bettany nel ruolo di Visione, Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet, Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d’Inverno, Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Danai Gurira nel ruolo di Okoye, Benedict Wong nel ruolo di Wong, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis, Dave Bautista nel ruolo di Drax, Gwyneth Paltrow nel ruolo di Pepper Potts, Benicio Del Toro nel ruolo del Collezionista, Josh Brolin nel ruolo di Thanos e Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord.

