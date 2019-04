Cinema: al The Space di Vimercate tornano le matinée (e sono per famiglie) Dal 7 aprile e con “Il ritorno di Mary Poppins” The Space di Vimercate rilancia le matinée al cinema a prezzo ridotto: un progetto pensato per le famiglie.

C’erano una volta le matinée e anzi: ci sono ancora. O almeno, tornano con The Space di Vimercate, alle Torri bianche, che ha deciso di riaprire le porte delle sale anche al mattino di ogni domenica e giorno festivo offrendo al pubblico proiezioni per famiglie al prezzo speciale di 2,90 euro.

Certo non per tutti i film della nuove uscite, ma indicativamente per pellicole recenti e selezionate che vengono così riproposte al pubblico che le ha magari perse. Un esempio, “Il ritorno di Mary Poppins” con cui l’iniziativa si prepara ad esordire domenica 7 aprile oppure “Coco” giovedì 25 aprile e “Ralph Spacca Internet” il primo maggio.

Per conoscere tutti i titoli della programmazione speciale e per acquistare i biglietti a è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema.

“L’iniziativa inserisce i The Space Cinema lombardi in un piano più ampio, di respiro nazionale, che punta a promuovere la condivisione dell’esperienza al cinema in famiglia e ad alimentare la passione per il grande schermo, offrendo al grande pubblico la possibilità di accedere al multisala anche nei giorni festivi” scrive la società che gestisce le sale della catena: “Un’occasione pensata per adulti e bambini che vede il cinema come luogo di aggregazione e divertimento, un vero e proprio spazio culturale aperto alla cittadinanza”.

