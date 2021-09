Aristogatti: quando non sai cos’è, allora è jazz (Foto by Chiara Pederzoli)

Bellusco, “Disney in jazz” con Music team e allievi del liceo Zucchi Appuntamento venerdì 3 settembre, in piazza Kennedy a Bellusco, con il concerto “Disney in jazz”: sul palco gli insegnanti di musica della Music Team insieme ai ragazzi del liceo musicale Zucchi.

Una serata per riascoltare le colonne sonore dei film di animazione più amati da grandi e piccini in chiave allegra e coinvolgente. Si tiene venerdì 3 settembre, in piazza Kennedy a Bellusco, il concerto “Disney in jazz”. Sul palco si esibiranno gli insegnanti di musica della Music Team insieme ai ragazzi del liceo musicale Zucchi. Inizio ore 21

