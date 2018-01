Arte, è morto il pittore Valentino Vago: maestro dell’arte astratta nato a Barlassina È morto a Milano il pittore Valentino Vago. Nato a Barlassina nel 1931, si era affermato come uno dei maestri dell’arte astratta. Funerali venerdì a Milano.

È morto a Milano il pittore Valentino Vago. Nato a Barlassina nel 1931, si era affermato come uno dei maestri dell’arte astratta. Vago si era diplomato all’Accademia di Brera e da allora ha esposto in personali in tutto il mondo. Nel 2013 Giorgio Napolitano gli aveva conferito il “premio Presidente della Repubblica”.



valentino vago

L’anno precedente, l’editore Skira aveva pubblicato un catalogo completo in tre volumi delle sue opere: un regalo per gli 80 anni che erano stati celebrati anche in Brianza.



L’Archivio Vago ha riferito alle agenzie che nonostante la malattia, “solo negli ultimi due mesi aveva smesso di frequentare il suo studio milanese”.



L’ultima uscita pubblica è stata nel mese di ottobre, in occasione dell’inaugurazione della mostra Oltre l’orizzonte, nelle due storiche gallerie milanesi Il Milione e L’Annunciata. Il funerale si celebra venerdì mattina nella chiesa di San Giovanni in Laterano, in piazza Bernini a Milano dove Vago aveva realizzato “Il suo Paradiso”, l’ ultima opera ambientale terminata nell’estate del 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA