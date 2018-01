Addio Dolores O’Riordan: il diario di viaggio del tour dei Cranberries nel 2012 Se ne è andata lunedì 15 gennaio. Dolores O’Riordan, irlandese di Limerick, era la voce dei Cranberries ed è morta improvvisamente a Londra. Aveva 46 anni. Il Cittadino aveva pubblicato un diario di viaggio in occasione del tour di “Roses” nel 2012.

Se ne è andata lunedì 15 gennaio. Dolores O’Riordan, irlandese di Limerick, era la voce dei Cranberries ed è morta improvvisamente a Londra dove si trovava per lavorare alla registrazione di nuovi brani. Aveva 46 anni. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio di lunedì ed è stata confermata dal suo agente. Martedì la polizia londinese ha escluso che quella della cantante possa essere trattata come “morte sospetta”.

O’Riordan e i Cranberries hanno segnato gli anni ’90. Difficile non avere mai ascoltato “Zombie” (1994), il successo che era stato preceduto da “Linger” (1993). Ancora di più non aver notato quella voce. Nel 2017 la band (riunita nel 2009) aveva annullato un tour per problemi di salute dell’artista.





Era stato proprio un tour, quello del 2012 dopo la pubblicazione dell’album Roses, a far incrociare le strade dei Cranberries e del Cittadino. Grazie alla passione di chi aveva deciso di seguire quella voce ancora una volta, come già aveva fatto in passato,partendo per Londra e poi per una manciata di date in mezza Europa. E tenendo un diario di viaggio pubblicato online su www.ilcittadinomb.it: The Cranberries tour è qui .

© RIPRODUZIONE RISERVATA