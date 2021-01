Serie B: colpaccio Monza, arriva Davide Diaw dal Pordenone In dirittura d’arrivo la trattativa per portare al Monza dal Pordenone l’attaccante Davide Diaw. Classe 1992, il centravanti ha già segnato in doppia cifra quest’anno in Serie B. Tra venerdì e sabato l’annuncio ufficiale.

In dirittura d’arrivo la trattativa per portare al Monza dal Pordenone l’attaccante Davide Diaw. Classe 1992, il centravanti ha già segnato in doppia cifra quest’anno in Serie B: Adriano Galliani e Filippo Antonelli sono riusciti a battere la concorrenza della Spal. Diaw si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di venerdì, il tempo di trasferirsi dal Friuli in Brianza e l’annuncio arriverà tra venerdì e sabato.

A livello di tempistiche potrebbe già essere a disposizione di Brocchi per la trasferta di Ferrara ma non avendo avuto il tempo di allenarsi veramente non è escluso che possa essergli risparmiato il viaggio. Diaw era ambito non solo dalla Spal, ma aveva anche richieste in Serie A: il Monza ha fiutato l’occasione e non se l’è fatto scappare.

Si tratta dell’ennesimo colpo di un mercato invernale mirato ma estremamente attento con gli arrivi del regista Scozzarella, degli esterni Ricci e D’Alessandro e appunto del nuovo centravanti.

