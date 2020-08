Volley, Supercoppa Italiana: Saugella Monza ai quarti di finale La Saugella Monza batte la Bosca San Bernardo Cuneo per 3-2 assicurandosi il pass per i quarti di finale della Supercoppa Italiana, dove affronterà Scandicci. Un match vinto grazie al grande carattere.

La Saugella Monza alla prima uscita ufficiale, in casa, batte la Bosca San Bernardo Cuneo per 3-2 assicurandosi il pass per i quarti di finale della Supercoppa Italiana, dove affronterà Scandicci. Un match vinto grazie al grande carattere della formazione locale con Cuneo che si aggiudica il primo set mentre le monzesi rispondono prontamente: Orthmann e Van Hecke, ben servite dalla precisa Orro, guidano la reazione monzese. La Saugella si riprende e vince secondo e terzo parziale ma ricade nel quarto, dove Ungureanu, Strantzali e Degradi accompagnano le cuneesi alla conquista del gioco.

Nel tie-break Cuneo avanti al cambio campo (8-5), poi risalita monzese con Orro, Van Hecke, Heyrman (4 muri per lei, prolifica anche in attacco con 21 punti) e Squarcini (MVP del match) che regalano successo e passaggio del turno alle loro.

Soddisfazione post partira per la centrale Federica Squarcini: «Siamo contentissime perchè esordire così, con una vittoria al quinto set, è stato davvero bello. Merito a noi che abbiamo dato tutto e ora testa alla prossima sfida. Abbiamo qualche giorno per lavorare e prepararci al massimo per i quarti di finale. MVP? Sono contenta della mia prestazione ma ancora più felice per la prova della squadra. Siamo sempre state in grado di rialzarci e questa è stata la cosa più importante».

Saugella Monza - Bosca San Bernardo Cuneo 3-2 (25-27, 25-16, 25-20, 23-25, 15-13)

Saugella Monza: Begic 7, Squarcini 16, Van Hecke 18, Orthmann 21, Heyrman 21, Orro 7, Parrocchiale (L), Meijners 2, Negretti. Non entrate: Davyskiba, Carraro, Obossa, Danesi. All. Gaspari.

Bosca San Bernardo Cuneo: Degradi 17, Zakchaiou 5, Ungureanu 18, Strantzali 16, Candi 7, Signorile 1, Zannoni (L), Fava, Giovannini. Non entrate: Turco, Gay. All. Pistola.

Saugella Monza: battute vincenti 7, battute sbagliate 24, muri 12, errori 37, attacco 41%

Bosca San Bernardo Cuneo: battute vincenti 6, battute sbagliate 9, muri 5, errori 21, attacco 34%

