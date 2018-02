Volley mercato: Monza vuole lo zar Zaytsev Ivan Zaytsev indosserà la maglia del Gi Group Monza nella Superlega 2018-19? Nelle ultime ore la voce del trasferimento del forte schiacciatore azzurro in terra brianzola sembra prendere corpo.

Ivan Zaytsev indosserà la maglia del Gi Group Monza nella Superlega 2018-19? Nelle ultime ore la voce del trasferimento del forte schiacciatore azzurro in terra brianzola sembra prendere corpo.

Se nelle scorse settimane il nome di Zaytsev, oggi in forza alla Sir Safety Conad Perugia capolista del massimo torneo maschile, era stato accostato a Monza in più occasioni (si era parlato di una trattativa già in corso tra le parti, con il Gi Group in attesa di una risposta dello “Zar”), nelle ultime ore i rumors lasciano intuire che il “corteggiamento” messo in atto dal Vero Volley per arrivare all’ingaggio della stella del volley italiano possa sortire un buon fine. Staremo a vedere.

Quel che è certo è il fatto che Zaytsev, desideroso di tornare al ruolo di opposto (oggi l’atleta nato a Spoleto nel 1988 gioca come schiacciatore laterale), stia vagliando un’alternativa al capoluogo dell’Umbria, magari al termine di questa stagione che potrebbe portare in dote il primo storico Scudetto del club. Se Zaytsev cambiasse casacca (ipotesi molto probabile se arrivasse in Umbria lo schiacciatore cubano Wilfredo León dello Zenit Kazan, campione del mondo in carica, il quale sembra molto vicino alla Sir Safety) Monza potrebbe essere in pole position.

GUARDA: EFFETTO ZAYTSEV ALLA CANDY ARENA

GUARDA: EVENTO A MONZA PER IVAN ZAYTSEV

© RIPRODUZIONE RISERVATA